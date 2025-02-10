Проект «Школа акимов»: более 2400 человек пройдут обучение

Аналитический центр проектного офиса Правительства по региональной политике открылся в Казахстане. С его работой ознакомился председатель партии Amanat Ерлан Кошанов, передаёт «24KZ».

Центр заработает на базе партии и будет отвечать за реализацию проекта «Школа акимов». Участие в нём смогут принять более 2400 руководителей районов и сельских округов. В первую очередь им помогут определить экономический потенциал своего региона и выстроить прямую цепочку от производства продукции до сбыта товара.

Ерлан Кошанов, председатель партии Amanat:

- Вы знаете, Президент поддержал эти проекты и дал соответствующее поручение Правительству. Большинство из них стали общенациональными: «Ауыл аманаты», «Жер аманаты». Все они направлены на повышение качества жизни сельских жителей. Сегодня мы начинаем ещё один хороший проект.