Фонд «Самрук-Қазына» реализует проекты на ₸33,3 трлн

46 инвестпроектов, более чем на 33 трлн тенге, реализует «Самрук-Қазына» в нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, транспортно-логистической и других отраслях. Об этом глава фонда доложил на заседании Совета директоров с участием Премьер-министра, передаёт «24KZ».

По словам Нурлана Жакупова, до конца года газифицируют 66 населённых пунктов области Жетісу. Там введут в эксплуатацию магистральный газопровод «Талдыкорган-Ушарал». Проблему дефицита воды в Жанаозене и Мангистауской области намерены решить посредством запуска в Кендерли опреснительного завода мощностью 50 тыс. кубов в сутки.

Серьезный импульс развитию транзита даст увеличение пропускной способности Транскаспийского Международного Транспортного Маршрута и участка железнодорожной линии «Достык-Мойынты».

Олжас Бектенов поручил усилить работы по привлечению частных инвестиций и взять на строгий контроль сроки сдачи проектов.