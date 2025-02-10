Объекты проверят на доступность для людей с инвалидностью в Атырау

В Атырау проверят доступность объектов для людей с инвалидностью. Специальная мониторинговая группа посещает госучреждения, магазины и здания сферы обслуживания, передаёт корреспондент «24KZ».

Неудобные пандусы, отсутствие специальных подъёмников и лифтов, узкие дверные проёмы — вот лишь часть проблем, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. Житель Атырау Жасулан Кабдолов попал в автомобильную аварию восемь лет назад. С тех пор он передвигается на инвалидной коляске. По его словам, далеко не во всех городских объектах созданы условия для маломобильных людей.

Жасулан Кабдолов, житель г. Атырау:

- Например, в прошлом году я не смог заехать в магазин бытовой техники. Зачастую пандусы перед зданиями не соответствуют требованиям — по ним подняться невозможно. Это ограничивает доступ людей с инвалидностью. Так не должно быть.

С ограничением передвижения можно столкнуться в самых разных местах. Съёмочная группа «24KZ» убедилась в этом лично. В ходе рейда, инициированного группой горожан с инвалидностью, мы посетили крупный торговый центр. Пандус в магазине не соответствует требованиям, а специализированного лифта нет. Участников рейда подняли на второй этаж с помощью грузового лифта.

Есбулат Балбаев, житель г. Атырау:

- Почему люди с инвалидностью должны сидеть дома? Почему не могут самостоятельно ходить в магазины, выбирать, что им нужно? Городская среда должна быть более доступной и комфортной. Это касается около двух тысяч человек.

Вопрос доступности среды регулярно поднимают в областном маслихате, но результата пока нет, – говорит депутат Гульназ Космурзиева. Она также не согласна с тем, что люди должны сами писать заявления о нарушениях на объектах.

Гульназ Космурзиева, депутат областного маслихата:

- Государство говорит нам: пишите заявления, жалобы. Почему мы должны писать жалобы? Я этого не понимаю. Каждое здание при сдаче должно быть полностью доступным. Госорганы не должны подписывать приёмку, если объект не соответствует требованиям.

Для профилактического контроля при городском отделе занятости и социальных программ создали мониторинговую группу. Её члены проверяют объекты на соответствие требованиям закона. Если выявленные нарушения не устраняют в установленный срок, выписывают штраф. В прошлом году предупреждения получили администрации 145 объектов.

Рафхат Жолдиев, руководитель городского отдела занятости и социальных программ:

- Есть объекты, принятые до 2021-2022 годов. В некоторых из них не соблюдены условия для создания доступной среды для людей с инвалидностью. Сейчас мы проводим мониторинг таких объектов и выдаём предписания по устранению недочётов.

В этом году в городе должны проверить 245 объектов. К тем, кто игнорирует предупреждения, примут меры. Усилить общественный контроль намерены и горожане. В их планах — проводить рейды еженедельно.

Авторы: Елизавета Шалина, Асланбек Шыгыр, Амантай Матенов.