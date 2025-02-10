Общий объём воды в Северном Аральском море превысил 22 млрд кубометров

Общий объём воды в Северном Аральском море сегодня составляет больше 22 млрд кубометров, передаёт «24KZ».

Три года назад эта отметка едва достигала 19 млрд кубометров. Ожидается, что к концу 2025 года воды будет более 23 млрд кубометров.

Для рекультивации высохших территорий продолжаются работы по озеленению. За 4 года саженцы высадили на площади 475 тысяч гектаров. В этом году озеленят ещё 428 тысяч. Таким образом, до конца года общая площадь зелёных насаждений превысит 1 миллион гектаров.