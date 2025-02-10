В честь 30-летия Агентство «Хабар» покажет редкие архивные проекты в улучшенном качестве

С 10 февраля телеканал «Хабар» представит зрителям культовый драмеди-сериал «Перекресток» в улучшенном цифровом качестве. Проект возвращается на экраны в рамках празднования 30-летия Агентства «Хабар», передаёт «24KZ».

В обновленной версии сериала каждый кадр будет выглядеть еще более ярко и четко, а звуковое оформление подарит зрителям новое качество восприятия. Этот шаг позволит не только открыть сериал для нового поколения зрителей, но и подарить возможность поклонникам казахстанской «мыльной оперы» посмотреть любимые эпизоды с совершенно новым качеством изображения и звука.

«Перекресток» — это первый казахстанский сериал, производство которого стало уникальным явлением в эпоху нестабильной экономики и дефицита бюджета. С 1996 по 2000 годы было выпущено 465 серий по 25 минут. Именно этот проект проложил дорогу к развитию казахстанcкой сериальной индустрии и был назван лучшим телесериалом на первом телевизионном форуме стран СНГ в Москве. По официальным данным, сериал посмотрели 60 миллионов человек в Казахстане, России, Узбекистане и Китае.

«Этот сериал стал не просто историей «Хабара», но и неотъемлемой частью культурного наследия Казахстана. Возвращение «Перекрестка» на экраны - символ того, как телевидение может развиваться, сохраняя при этом лучшие традиции и актуальность для каждого поколения зрителей», — отметил Председатель Правления Агентства «Хабар» Кемелбек Ойшыбаев.

В целом, в честь 30-летнего юбилея зрителей телеканала ждет марафон «Хабар ретро», в рамках которого будут показаны лучшие программы из «золотого фонда». Это уникальный архив, который дает возможность увидеть любимые сериалы, эксклюзивные авторские программы, концерты, встречи с известными политиками и ведущими, артистами и соотечественниками, которые стали героями наших дней.

Основанное в 1995 году, Агентство «Хабар» стало инициатором и участником множества социальных и культурных проектов, внося значительный вклад в развитие страны. Особой популярностью с самого появления и по сей день пользуются развлекательные и образовательные программы «Хабара». К примеру, тысячи школьников мечтали принять участие в проекте «Лидер XXI века», который открывал двери лучших ВУЗов страны перед талантливыми старшеклассниками. А первые телевизионные дебаты «Азамат» и «Город будущего» стали стартом для сотен уверенных в себе студентов. Эти проекты уже в первые годы эфира вошли в топ 10 лучших образовательных программ страны. Кроме того, в 1997 году Агентство «Хабар» организовало сеанс связи с космосом, во время которого казахстанский космонавт Талгат Мусабаев вышел на прямую связь со студией телеканала «Хабар» . Вместе с популярным певцом Нурланом Онербаевым они исполнили две песни на казахском языке. Впервые на вселенских просторах зазвучала песня «Көзімнің қарасы» в исполнении легендарного космонавта. Этот уникальный музыкальный дуэт, соединяющий Землю и космос, передал глубокие чувства любви к родине и стал символом патриотизма. Телесеанс был услышан не только в Казахстане, но и во всем мире, где жителей планеты впечатлил «казахский дух».

«Говоря об истории «Хабара» можно очень часто повторять слово «впервые». Впервые в истории казахстанского телевидения в прямом эфире телеканала «Хабар» были показаны политические дебаты кандидатов в депутаты Парламента страны. Впервые именно в эфире «Хабара» стали обсуждаться значимые для общества законопроекты и можно было увидеть полную версию качественно записанного оперного или балетного спектакля в исполнении лучших мастеров казахстанской сцены. За 30 лет было создано огромное количество программ на вкус любого зрителя», — рассказала директор телеканала «Хабар» Жайнагуль Тулемис.

По сей день «Хабар» регулярно освещает ключевые события Казахстана и мира, оставаясь верным принципам объективности и профессионализма. За 30 лет Агентство «Хабар» выпустило более 150 сериалов, состоящих из 3438 серии и более тысячи документальных фильмов, выдало в эфир более 200 тысяч новостных выпусков и помогло решить проблемные вопросы сотней жителей страны. Материалы журналистов канала — это страницы истории современного Казахстана.

Агентство «Хабар» подготовило расширенную программу празднования 30-летнего юбилея. На весь год запланирован ряд мероприятий, среди них: лекции от опытных специалистов на факультетах журналистики в казахстанских университетах, массовый корпоративный забег «Khabar Marathon», спортивные турниры по бильярду, волейболу и футболу, а также благотворительная акция под лозунгом «30-летие «Хабар».

Справка:

Агентство «Хабар» — это телесемейство трех телеканалов, вещающих на казахском и русском языках: «Хабар», 24KZ и EL ARNA. Все каналы можно смотреть в любом уголке Казахстана, охват телеаудитории – 100 процентов, 60% среднесуточного вещания осуществляется на государственном языке. Кроме того, телеканал 24KZ транслируется в 14 странах мира. Агентство «Хабар» удостоено множества государственных, международных и профессиональных наград. В их числе - призы “International Quality Crown”- 2004 (Лондон), «World TV Award»-2018 (Дели), “ТЭФИ – Содружество” -2019 (Кишинев), спец-приз V международного фестиваля кино и телевидения «Славянская сказка» (София), награды Азиатского Вещательного Союза (АВU), Гран-при конкурса «Золотой глагол» в России, медаль Петра Великого за весомый вклад в развитии информационно-культурного пространства Евразии. Работы журналистов Агентства номинировались на престижную телевизионную премию EMMY. Одна из молодежных программ «Город будущего» на международном фестивале в Японии воша в десятку лучших программ мира. На международном фестивале в Севастополе лауреатом стала историческая лента «Бауыржан Момышулы», снятая по инициативе Агентства «Хабар».