Форум посвятили мерам профилактики правонарушений среди подростков

В Павлодарской области зафиксирован рост преступлений среди несовершеннолетних, сообщает «24KZ». По словам регионального уполномоченного по правам ребёнка Сауле Шакеневой, это связано и с выявлением преступлений прошлых лет, в том числе совершённых в отношении детей.

В связи с этим в регионе прошёл форум, посвящённый мерам профилактики правонарушений среди подростков. Обсуждалось взаимодействие между семьями, школами и государственными структурами, а также внедрение новых программ по воспитательной работе с молодёжью.

Сауле Шакенева, уполномоченный по правам ребенка в Павлодарской области:

- Преступления прошлых лет стали достоянием общественности. Это хорошо, заговорили жертвы. Вы сами знаете преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, которые шокировали нас в конце прошлого года. Это результат того, что, наконец-то, люди, прежде всего, дети, подростки перестали бояться об этом говорить.