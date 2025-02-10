В Темиртау удалось снизить уровень преступности на 6,5%

В Темиртау полицейские отмечают рост ДТП с участием нетрезвых водителей, сообщает «24KZ». За последние несколько лет неутешительные показатели выросли более чем вдвое.

Если в 2023 году полицейские задержали семерых горожан в состоянии алкогольного опьянения за рулём, то в прошлом году – уже 15.

Полицейские отмечают также увеличение числа мошеннических действий и наркопреступлений. Тем не менее в прошлом году в городе удалось снизить уровень преступности на 6,5%.

Профилактику правонарушений и общественную безопасность обсудили на совещании с участием прокурора города и полицейских. Вся работа правоохранительных органов должна быть основа на принципах «Закона и порядка», отметил прокурор Темиртау Арман Омаров.

Арман Омаров, прокурор г. Темиртау:

- Мы на сегодняшнем совещании обсуждаем причины роста и, соответственно, разрабатываем меры, для того чтобы, во-первых, выявить, а во-вторых, самое главное, минимизировать эти преступления в целом.