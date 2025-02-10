Переименовать 12 улиц планируют в Семее

В Семее планируют переименовать 12 улиц, сообщает «24KZ». Местные власти хотят назвать их в честь выдающихся личностей нашей страны. Этот вопрос вынесли на публичные слушания, которые состоятся 12 марта.

Отметим, что в Семее насчитывается 1200 улиц. Работу по переименованию некоторых из них ономастическая комиссия начала после отдельных обращений горожан.

Асель Абылкасымова, зам. руководителя отдела культуры и развития языков г. Семея:

- В этом году мы отмечаем 180-летие Абая. Одну из улиц мы хотим назвать в честь его отца, крупного общественного и государственного деятеля Кунанбая Оскенбайулы. Мы не можем точно сказать, сколько времени займёт этот процесс. Маслихат Семея объявил о проведении публичных слушаний, вот после них можно будет сказать что-то определенное.