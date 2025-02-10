Историческое здание «госпиталя Турксиба» восстановят в Алматы

Историческое здание бывшей железнодорожной больницы в Алматы восстановят в 2026 году. Об этом сообщили в Управлении строительства города, передает «24KZ». Объект, более известный как «госпиталь Турксиба», расположен в центре мегаполиса, на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи. Здание оказалось бесхозным несколько лет назад.

До недавнего времени «госпиталь Турксиба» считался одним из самых красивых исторических зданий Алматы. Его строительство началось сразу после войны, в 1948 году, по проекту советского архитектора Ивана Кудрявцева. Колонны, арки, лепнина и узоры в национальном стиле – здание всегда было частью неповторимого облика старого города. Сегодня совсем другая… печальная картина.

Григорий Беденко, корреспондент:

- Разбитые окна, граффити на стенах, штукатурка, которая осыпается буквально на глазах. В таком состоянии сегодня находится историческое здание железнодорожной больницы. Особенно удручает тот факт, что расположено оно в самом центре Алматы, и подобную картину ежедневно наблюдают тысячи жителей и гостей города.

Проблемы начались в 2018 году, когда комплекс зданий бывшего медцентра передали в доверительное управление частной компании. Незадолго до этого инвесторы уже начали вкладывать средства в ремонт. Однако в том же году объект включили в предварительный список архитектурных памятников и работы остановили. Примечательное, что в качестве больничного комплекса здание не использовали даже во время пандемии, когда в городе очень не хватало стационаров для лечения людей. Общественный активист Салтанат Ташимова опасается, что, в конце концов, исторический объект снесут.

Салтанат Ташимова, общественный активист:

- Уже два года назад здесь обещали построить детский реабилитационный центр. Но мы видим, что даже три года, по-моему, прошло и никакой работы не проводится. Я считаю, что обязательно всему комплексу надо придать статус республиканского значения, не городского. Потому что это очень чревато.

Здание госпиталя практически не охраняется. Оно огорожено лишь тонким металлическим забором, преодолеть который не составляет особого труда. Здесь довольно часто можно наблюдать подростков и бездомных. Картину разрухи довершил пожар, он случился в июле – на втором этаже загорелся мусор. Заместитель начальника городского Управления строительства Даулет Еламанов утверждает, что восстановление исторического объекта начнется совсем скоро.

Даулет Еламанов, зам. руководителя Управления строительства г. Алматы:

- На сегодняшний день Управлением строительства проектно-сметная документация загружена на портал госэкспертизы. На данный момент проект проходит госэкспертизу. Предварительные сроки получения госэкспертизы – апрель текущего года. Строительно-монтажные работы планируем начать в мае текущего года.

Реконструкция здания будет проходить около 13 месяцев. Если всё пойдет по плану, ее завершат во второй половине 2026 года. Потратить на нее планируют 6 млрд тенге. В здании бывшей больницы разместят городской детский реабилитационный центр для пациентов с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, речевой патологией и другими недугами. Центр будет рассчитан на 250 посещений в смену. Так как объект является памятником архитектуры, предусмотрено его восстановление в первоначальном виде.

Авторы: Григорий Беденко, Абен Нарынбаев.