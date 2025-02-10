Инструменты ИИ внедрят в работу eGov

На расширенном заседании Правительства Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что следует форсировать развитие искусственного интеллекта в нашей стране. До конца текущего года предстоит интегрировать его элементы в систему электронного правительства, передает «24KZ».

Сейчас в Министерстве цифрового развития работают над созданием так называемых ИИ-агентов. Простыми словами, это они будут нашими консультантами в получении той или иной справки. Чтобы уж точно пропала нужда идти в ЦОН за документами.

Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

- Даже если многие госуслуги есть в оцифрованном формате, люди всё равно продолжают ходить в ЦОН. Иногда они не могут найти нужную им госуслугу, потому что они тяжело называются. Для того чтобы 24 на 7 у каждого гражданина был помощник по тому, как получить нужную ему государственную услугу, задав вопрос простыми словами, ИИ в этом и будет помогать. Это будет внутри eGov. Мы предполагаем, будет появляться в чате, где можно голосом создать запрос.

В Казахстане возможности ИИ активно внедряют в процессы управления дорожным движением, в обработку больших данных для государственных нужд, к примеру, для анализа сотен обращений от жителей. Тем временем в профильном ведомстве, не исключают, что ИИ поможет и с составлением вопросов для ЕНТ.

Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

- Например, создание ЕНТ совместно с Миннауки и высшего образования, чтобы было меньше рисков, что вопросы будут повторяться. Он может генерировать вопросы быстро, чтобы не было рисков, что база может куда-то утечь.

Кстати, об образовании. В IT-сфере Казахстана сейчас трудятся 180 тысяч человек. Новая амбициозная цель – в ближайшие пять лет обучить ещё миллион человек в данной сфере.

Саясат Нурбек, министр науки и высшего образования РК:

- Чтобы был ветеринар, бухгалтер, машиностроитель, но с пониманием, как искусственный интеллект можно применить в этой конкретной отрасли. Вот в этом будет очень отличительная особенность этой программы. По программе «Болашак» предусмотрена квота с прошлого года для подготовки специалистов по искусственному интеллекту. 29 человек у нас уже выехало: 5 из них – по программе магистратуры, 24 – на стажировки.

По данным ООН, Казахстан входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг, а по уровню цифровизации занимает 24-е место среди 193 государств. Наглядный пример: всего за 24 часа, конечно, за отдельную плату можно заказать и получить новый паспорт.

Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

- Мне нравится услуга «Цифровые документы». Мы отвыкли от документа в целом. Ты можешь его предъявить и работать. Это есть и в приложениях банков. Если сегодня можно за три дня получить паспорт, а при ускоренной оплате можно за день, то раньше это занимало недели. Такие вещи для нас большой показатель, что мы можем это делать.

Ерсултан Джусакинов, предприниматель:

- Когда мы жили в США, то заметили разницу: там получить справку из банка или ЦОНа намного дольше, очень много бюрократии. В этом плане Казахстан опережает развитые страны, в этом плане Правительство хорошо работает. Это результат того, что у нас сильный финтех и много оцифровано с точки зрения финансовых услуг. Это стимулирует то, что уже сделано за последние 10-15 лет лидерами в финансовом секторе.

Мир переживает небывалый технологический прогресс и здесь важно идти в ногу со временем. Усилия Казахстана по внедрению ИИ в госуслуги – обязательная программа, без которой в гонке за будущее и инновации просто не выжить.

Авторы: Амир Хайдаров, Ануар Абдрахманов, Арман Акшабаев.