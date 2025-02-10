По новым правилам госзакупок определили подрядчиков в Акмолинской области

Конкурс по строительству спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области стал одним из первых в стране, проведенных по упрощенной системе госзакупок. Там с помощью рейтингово-балльной системы подрядную организацию определили в рекордно короткие сроки, сообщает «24KZ». Это позволило сразу же начать строительство спортшколы, которое, к слову, пойдет за счёт возвращенных государству активов.

В последние годы строительство новых объектов в регионе за счёт бюджетных средств идёт динамичными темпами. По мнению чиновников, новые правила государственных закупок позволят не допустить удорожания проектов и ввести объекты в эксплуатацию своевременно. Например, в краткие сроки удалось начать строительство нового здания спортивной школы в селе Зеренда. Подрядчика определили за неделю с помощью рейтингово-балльной системы.

Азамат Байкуанышев, и.о. руководителя областного Управления строительства:

- С 8 января 2025 года был объявлен, 15 января уже были подведены итоги, определена подрядная организация. Это дало преимущество в том, что уже 16 января приступили к строительству. В целом данный проект будет завершён до конца текущего года и введён в эксплуатацию.

При определении подрядной организации для строительства спортшколы в Зеренде учитывались опыт работы и наличие стабильных налоговых отчислений. Это позволило выбрать местную строительную компанию, которая имеет положительную репутацию. Ведь по новым правилам госзакупок приоритет отдаётся отечественному бизнесу и местным поставщикам.

Есиль Байпеисов, представитель подрядной организации:

- Со дня утверждения проекта много времени уходило на конкурсы. Данное положение изменило сроки конкурса и в основном упирались на местные строительные компании. Наша компания участвовала в строительстве двух комфортных школ, в строительстве жилищных комплексов и других социальных объектов.

С 1 января этого года в систему госзакупок внесли существенные изменения. Например, приём заявок сократили с 15 до 5 рабочих дней, а подведение итогов – от 10 до 3 дней. Победителей закупок с применением рейтингово-балльной системы сейчас определяют за пять дней. Ранее на это уходил почти месяц.

Авторы: Аслан Абуталипов, Виктор Полянный.