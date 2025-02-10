В Улытау увеличилось количество случаев бытового насилия

В области Улытау увеличилось количество случаев бытового насилия, сообщает «24KZ». Только за последнее время в регионе зафиксировано 36 фактов правонарушений.

В Департаменте полиции поясняют, что связано это с ужесточением требований законодательства. Если раньше для регистрации правонарушений требовалось заявление пострадавшего, то сейчас достаточно сигнала от соседей, обращения свидетелей инцидента или родных жертвы.

В области создан отдел по борьбе с семейно-бытовым насилием. Его главная задача – профилактика таких преступлений и устранение их причин.

Раиса Каржасова, начальник отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием ДП области Улытау:

- Проблема семейно-бытового насилия требует комплексного подхода. Кроме правовых мер, мы тесно сотрудничаем с общественными организациями, с социальными поддержками, с психологами. Только совместными усилиями мы сможем добиться значительного результата.