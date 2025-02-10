На 11% снизилась подростковая преступность в ЗКО

Подростковая преступность снизилась на 11% в Западно-Казахстанской области, сообщили прокуроры региона. К уголовной ответственности в прошлом году были привлечены 112 несовершеннолетних, передает «24KZ».

По словам полицейских, преступления связаны в основном с кражами, грабежами и мошенничеством. Есть случаи вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков.

Представители правоохранительных органов проводят профилактические беседы с учащимися школ, колледжей и университетов.

Кайрат Самигуллиев, зам. начальника Управления прокуратуры ЗКО:

- Сейчас актуальная тема для нас – это наркопреступления. Студентам разъяснили об ответственности совершения преступления за хранение и сбыт, рекламу наркотиков. На сегодняшний день есть единая база – реестр досудебных расследований, где хранятся все сведения о преступности. То есть если человек совершил преступление и в последующем был осуждён, это навсегда останется в этой базе. Что-то изменить, скорректировать уже нельзя. Об этом сегодня была проведена беседа.