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Парк санавиации обновят в Казахстане

  • 11.02.2025, 07:09
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Парк санавиации обновят в Казахстане

Парк санитарной авиации обновят в Казахстане. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она отметила, что новые борты будут более надежными и безопасными, врачи смогут быстрее доставлять пациентов в экстренных случаях, передает «24KZ».

По словам главы ведомства, появится возможность беспосадочных межрегиональных перелетов и транспортировки казахстанцев, проходящих лечение за рубежом. В прошлом году в стране бригады санитарной авиации выполнили свыше 2 тысяч вылетов.

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