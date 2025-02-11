Парк санавиации обновят в Казахстане

Парк санитарной авиации обновят в Казахстане. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова. Она отметила, что новые борты будут более надежными и безопасными, врачи смогут быстрее доставлять пациентов в экстренных случаях, передает «24KZ».

По словам главы ведомства, появится возможность беспосадочных межрегиональных перелетов и транспортировки казахстанцев, проходящих лечение за рубежом. В прошлом году в стране бригады санитарной авиации выполнили свыше 2 тысяч вылетов.