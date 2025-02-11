Единственный кожвендиспансер в Мангистауской области отремонтируют до конца 2025 года. Об этом сообщили в облздраве. Здание, построенное в 60-х годах прошлого века, последний раз ремонтировали 15 лет назад, передает «24KZ».

Тамара Степанова, корреспондент:

– Здание кожвендиспансера имеет богатую историю. Его построили в начале 60-х годов ещё прошлого века. Когда-то в нём располагался детский сад, затем онкология, а потом и родильный дом. В 90-годы новоселье здесь отметил областной кожно-венерологический диспансер. В последний раз капитальный ремонт здесь проводили ещё 15 лет назад.

Это видно невооружённым глазом. От посетителей единственного в области кожвендиспансера не скрыть потрескавшуюся штукатурку и облупившуюся краску на стенах.

Медицинское учреждение расположено среди жилых домов, это не очень комфортно для жителей и пациентов. Клиника рассчитана на 50 посещений в смену. В действительности здесь принимают намного больше пациентов.

Татьяна Лаврова, и. о. директора областного кожно-венерологического диспансера:

– В таком помещении, конечно, неприятно работать, потому что сыпется краска и пациентов мы принимаем. Пациенты наши, которые приходят, они в ступор, в шок. Мы работаем, в любом случае. С 2017 года мы бесконечно писали письма. Мы очень хотим новое здание. Потому что это здание оно 1963 года постройки, естественно, оно расположено среди жилых домов, это не очень комфортно для жителей.

В мангистауском КВД работают 4 врача и 22 медсестры. В последние годы в здании проводили только косметический ремонт. Вопрос необходимости глобальных работ часто поднимали в соцсетях.

Жания Изимова, врач-лаборант:

– Вот наш ИФА-кабинет. Наш потолок сыпется, сами видите, каждый день закрываем. У нас идут дожди, а когда всё сыпется, полностью аппараты закрываем специально, чтобы не капало, не падало сюда с потолка.

В этом году в регионе запланирован капитальный ремонт 11 медицинских учреждений. На эти цели власти готовы потратить свыше 3,5 млрд тенге. В списке есть и кожвендиспансер. В облздраве рассказывают, там заменят абсолютно всё – от пола до потолка. Обновят инженерную инфраструктуру – электросети и трубы. На время ремонта диспансер займёт один из блоков провизорного стационара.

Бибизада Дуйсенбаева, заместитель руководителя областного управления здравоохранения:

– Ремонт в кожвендиспансере займет несколько месяцев. На работы там выделено больше 630 млн тенге. Начнём весной. Вопрос на контроле. В прошлом году мы провели капитальный ремонт четырёх крупных объектов. Отремонтированы центр фтизиопульмонологии и центр психического здоровья. Также были работы в прачечной областной многопрофильной больнице и в Жетыбайской сельской больнице.

В этом году капитальный ремонт поэтапно проведут и в нескольких сельских врачебных амбулаториях. Кроме того, реконструкцию выполнят в Жанаозенской городской поликлинике №3 и в областном высшем медицинском колледже.

Авторы: Тамара Степанова, Ренат Дусалиев