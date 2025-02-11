Гидропосты установят в сёлах Атырауской области

Сезонные гидропосты установят в 51 населённом пункте Атырауской области. Это сёла, которые подвержены риску подтопления во время весеннего половодья, передает «24KZ».

Также ведутся работы по углублению дна и расширению русла рек Жем и Курсай. А для беспрепятственного сброса поступающей воды специалисты углубляют дно реки Урал. В противопаводковых мероприятиях задействовали больше полутора тысяч человек и порядка 250 единиц спецтехники.

Руслан Жумагазиев, пресс-секретарь акима Атырауской области:

– В рамках противопаводковых работ было построено свыше 519 километров дамб, задействовано порядка 4 тысяч единиц техники и свыше 30 тысяч работников. В текущем году оперативный штаб Атырауской области продолжает свою работу. В 4 районах и городе Атырау продолжаются работы по усилению дамб. Помимо этого идёт расчистка каналов Жем и Курсай в Жылыойском районе общей протяженностью 95 километров, из которых завершено 64 километра.