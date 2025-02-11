Противопаводковые меры усилили в ВКО

На востоке Казахстана этой зимой количество осадков выше многолетней нормы. Поэтому в области активно готовятся к предстоящему сезону паводков, передает «24KZ».

Из населённых пунктов региона уже вывезли около 160 тысяч кубометров снега. При этом самый снежный – район Алтай. Только на прошлой неделе там за сутки выпало 30 сантиметров осадков. А высота снежного покрова в целом достигает 1,5 метра. Идёт расчистка улиц, параллельно расширяют русла ручьев, каналов. Из самого Алтая на специальный полигон вывезли 23 тысячи кубометров снега.

С начала февраля в регионе работает оперативный штаб. По планам, его работа будет строиться с применением искусственного интеллекта. Программа сможет проанализировать данные гидрометеослужб, архивную информацию и даст прогноз развития возможных сценариев паводковой ситуации.

Игорь Оконешников, аким г. Алтая:

– Вокруг у нас расположено много ручьев, рек, Берёзовка, Вторушка, Бухтарма. Все они являются паводкоопасными. Есть люди, которые живут прямо непосредственно у воды. Создан у нас штаб по паводковой ситуации. Техника приготовлена. Подрядчики по договорам намерения к работе уже приступили.