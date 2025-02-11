Заболеваемость по 40 инфекциям снизилась в Казахстане

В Казахстане снизилась заболеваемость по 40 видам инфекций. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического надзора Сархат Бейсенова. Казахстанцы стали реже болеть коронавирусом – показатель снизился почти в шесть раз, а лептоспирозом в 2,5 раза, передает «24KZ».

На 46,5% снизились заболеваемость сибирской язвой. По конго-крымской геморрагической лихорадке наблюдается спад на 40,6%. Меньше стали болеть скарлатиной, бруцеллезом и корью. Общий охват профилактическими прививками превысил 95% по всем видам вакцин.