Ярмарка вакансий проходит в Семее

Ярмарку вакансий организовали в рамках Года рабочих профессий в Семее. Работу соискателям предлагают больше 30 компаний. В их числе крупнейшие предприятия региона, передает «24KZ».

Ботакоз Дандыбаева, корреспондент:

– Особенность именно этой ярмарки в том, что прямо сейчас такие же ярмарки проходят во всех городах и районах нашей области. А мы сейчас находимся во Дворце культуры Семея, где работает ярмарка вакансий. Здесь уже около ста участников и их становится всё больше. Организатором этого мероприятия выступил Центр трудовой мобильности области Абай.

Вакансии предлагают и на сайте Enbek.kz. Там сейчас уже больше 150 работодателей готовы предоставить несколько сотен рабочих мест. В прошлом году подобные ярмарки в области проводили почти 150 раз. Благодаря им постоянную работу получили около 500 человек. Ещё 1000 устроились на субсидируемые рабочие места.