Фермерам выделили 401 тысячу тонн льготного дизтоплива

Строго наказывать за продажу льготного топлива не по назначению поручил глава кабмина. Фермерам в этом году выделили больше 400 тысяч тонн удешевлённого ГСМ, передает «24KZ».

По данным Минэнерго, его цена до станций в регионах составляет 232 тенге за литр. Окончательную стоимость определяют местные поставщики. Топливо может стоить 254 тенге, но даже это на 15% дешевле, чем на автозаправках.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

–Министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей поручаю обеспечить контроль за поставками удешевленного топлива в установленных объемах. Акиматам в недельный срок надо представить полные данные по региональным операторам. В отношении компаний и физических лиц, допускающих нецелевую реализацию распределенного топлива, поручаю принимать самые жесткие меры.

ПОСЕВНАЯ 2025: КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖДУТ ФЕРМЕРОВ

Площади посевов сельхозкультур в этом году увеличили более чем на 500 тыс. гектаров, до 23 млн. При этом пшеницы стало меньше на 200 тыс. гектаров. Аграрии теперь делают упор на более прибыльные культуры: масличные, кормовые, ячмень, гречиху и картофель. По словам министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова, на весенне-полевые работы заготовили почти 2,5 млн тонн семян, но их проверка на качество завершится только в марте. Всего на финансирование посевной выделили почти 700 млрд тенге.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

– На сегодня сельхозпроизводители подали заявки на раннее финансирование на сумму 205 млрд тенге, больше половины из них одобрено. Дополнительно в этом году планируется выделить 200 млрд тенге на льготный лизинг для обновления техники.