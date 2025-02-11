Фермеры Туркестана приступили к посевной

Первыми в стране посевную кампанию начали фермеры Туркестанской области. В Жетысайском районе уже высаживают капусту, в Келесском – картофель. Климат позволяет крестьянским хозяйствам работать почти круглый год. Ожидается, что капуста нового урожая появится на рынках уже через два-три месяца, передает «24KZ».

Новый сезон фермеры Туркестанской области начинают с февраля. Руслан Кудайкулов – один из тех, кто уже приступил к посадке овощей. Половину из своих 30 гектаров он отвел под капусту. А чтобы сэкономить воду и удобрения, использует капельное орошение.

Руслан Кудайкулов, фермер:

– Капустой занимаюсь больше 10 лет. В прошлом году сажали 10 гектаров, в этом – чуть больше. Капельное орошение применяю с 2014 года. Раньше, когда поливали с помощью канав, на гектар уходило до 1,5 тонн селитры. Сейчас достаточно 250-300 килограммов – и капуста созревает отлично.

В регионе делают ставку на так называемые раннеспелые сорта капусты «Зарисма» и «Валикор». Планируют высадить около 500 тысяч единиц рассады. Первые кочаны появятся через 60, максимум 80 дней. После наступит очередь бахчевых – дыни с арбузом, потом придёт время заниматься хлопком. Работа тут не прекращается круглый год.

Ширинкуль Машрапова, житель села им. Ш. Дилдабекова:

– Работаем здесь всей семьей. На каждую смену у нас выходит по два-три человека из одной семьи. Я сама с дочерью и родственниками – нас пятеро, а если приезжает дочь-студентка, уже шестеро. Когда начинается сезон дыни, работаем в две смены, до обеда и после. За каждую смену зарабатываем по 10 тысяч тенге.

В этом году в Жетысайском районе засеют 80 тысяч гектаров. Из них полторы тысячи отвели под раннюю капусту. Чтобы хозяйствам не пришлось беспокоиться о сбыте, местные власти заранее договариваются с покупателями.

Канат Тилеуов, аким сельского округа им. Ш. Дилдабекова:

– Мы уже заключаем соглашения с хозяйствами. Ищем покупателей в других регионах Казахстана и в соседних странах. Ожидаем, что из России поступят предварительные заказы.

Прошлый год для жетысайских фермеров выдался удачным. Они собрали 550 тысяч тонн бахчевых культур и 90 тысяч тонн овощей. В этом году рассчитывают на ещё больший урожай. Потому и в поля вышли раньше обычного.

Авторы: Анель Есенбердина, Кун Айтбекулы, Куаныш Ауелбеков