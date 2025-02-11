Специалистов по атомной энергетике и дронам будут готовить в Казахстане

Казахстан планирует перенять опыт Венгрии и Китая в подготовке специалистов по атомной энергетике, в сфере IT и конструирования дронов. Об этом сообщили представители Министерства просвещения на фестивале «Город рабочих профессий». Он проходит в столице. Это мероприятие торжественно открывает Год рабочих профессий в нашей стране, передает «24KZ».

Уникальный формат позволяет посетителям больше узнать о различных профессиях, а с помощью интерактивных площадок со специализированным оборудованием даже попробовать себя в роли металлургов, машиностроителей, спасателей и пожарных. Фестиваль стал площадкой для взаимодействия будущих специалистов, работодателей, организаций технического и профессионального образования.