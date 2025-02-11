Ярмарка вакансий прошла в Павлодарской области

В Павлодарской области проходит ярмарка вакансий. Соискателям предложили больше 300 рабочих мест. Пройти собеседования они могли на месте, передает «24KZ».

Сегодня региону в основном требуются специалисты в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, образования и здравоохранения. На ярмарке также организовали выставку, где свои проекты представили начинающие предприниматели. Свое дело они запустили благодаря безвозмездным грантам.

Альмира Дисюпова, руководитель управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области:

– На начало года у нас было зарегистрировано порядка 12 тысяч безработных. Хотелось бы отметить, что по итогам прошлого года у нас уровень безработицы составлял 4,7%, что по сравнению с 2023 годом было небольшое снижение, но мы работаем над этим. Надеемся, что до конца года мы также будем достигать снижения уровни безработицы населения Павлодарской области.

Серик Аханов, представитель компании:

– Востребованы специальности слесаря-ремонтники, слесаря-электрики, электромонтёры, сварщики, газорезчики, электрогазосварщики, то есть очень много рабочих профессий, которые востребованы на всех предприятиях группы и не только группы, но и всей промышленности Казахстана.