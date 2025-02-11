Ярмарка вакансий прошла в Атырау

В Атырау 50 предприятий региона предложили жителям свыше 550 вакансий на ярмарке, передаёт «24KZ».

Региону требуются инженеры, водители, механики, электрики, сантехники и повара. Кроме того, на ярмарку пригласили неплательщиков алиментов, чтобы помочь им в трудоустройстве.

На сегодня в области почти 17 тысяч официально безработных. Местные власти планируют в этом году организовать 40 подобных городских ярмарок и семь районных.

Полымбет Хасанов, руководитель областного Управления координации занятости и социальных программ:

- Мероприятие прошло в рамках «Года рабочих профессий». Мы дали участникам разъяснения по субсидируемым государством рабочим местам. То есть у нас есть возможность направлять молодых людей на работу по проекту молодежной практики. В течение 12 месяцев мы будем выплачивать им деньги. Есть и второй проект — «Серебряный возраст». В его рамках мы направляем на работу людей старше 50 лет.