26 ГВт новых мощностей введут в Казахстане до 2035 года

В ближайшие 10 лет в Казахстане планируют ввести не менее 26 ГВт новых мощностей. Это связано с растущими потребностями страны в электроэнергии, передаёт корреспондент «24KZ».

До 2029 года в развитие отечественной инфраструктуры будет инвестировано более 8 трлн тенге.

В прошлом году в стране произвели почти 118 млрд киловатт-часов электроэнергии, а потребили больше — почти 120 млрд. Недостающие объёмы Казахстан получал из России и Узбекистана. Чтобы избавиться от зависимости от внешних источников, необходимо запускать новые мощности, говорят представители Минэнерго. Такие меры предусмотрены в плане развития электроэнергетической отрасли.

Берден Оспан, руководитель управления Департамента Министерства энергетики РК:

- В настоящее время единая энергетическая система Казахстана работает стабильно. Ситуация, когда электроэнергии потребляется больше, чем производится, сохранится и в текущем году. Глава государства поставил задачу достичь полного самообеспечения электроэнергией. В рамках этого поручения Министерство утвердило план до 2035 года, согласно которому в течение 10 лет в стране будет введено 26 гигаватт новых мощностей.

Важные части стратегии — строительство АЭС и развитие возобновляемых источников энергии. По словам экспертов, именно они в перспективе будут влиять на стоимость электроэнергии. Им отводится ещё одна важная функция — снижение угольной генерации и повышение экологичности отрасли. А это огромный шаг к углеродной нейтральности.

Марат Калменов, директор Департамента Института развития электроэнергетики и энергосбережения:

- Угольная генерация до 2030 года будет в строю, а за горизонт 30-35 годов начнёт снижаться именно в общем энергобалансе. Будут появляться альтернативные источники, такие как АЭС — уже принято решение о строительстве как минимум одной. Плюс «зелёная» энергетика, и, я думаю, ещё необходимо будет усиливать наши связи с соседними энергосистемами, соседними странами.

При успешной реализации стратегии по развитию электроэнергетической отрасли структура по видам топлива через 10 лет сложится следующим образом: доля возобновляемых источников энергии составит почти 25%, гидроэлектростанций — более 10,5%, газа — почти 26%, угольной генерации — чуть более 34%, атомной электростанции — более 4,5%.

Марат Калменов, директор Департамента Института развития электроэнергетики и энергосбережения:

- Президент ставит задачу развивать цифровые деньги, чтобы в этом направлении мы могли внедрять и искусственный интеллект. А это две ключевые технологии, которые потребляют очень много электроэнергии. Соответственно, Казахстану для будущего развития необходимо уже сегодня активно инвестировать в электроэнергию, которую можно не только использовать для собственных нужд, но и экспортировать. В 2035 году, условно, мы достигнем пика добычи нефти и газа — это наш основной экспортный товар. Электроэнергия могла бы заменить их в будущем или, по крайней мере, помочь поддержать Казахстан несырьевыми товарами и обеспечить экспортную выручку.

На сегодня в стране функционируют 222 электрические станции, из них 148 — объекты возобновляемых источников энергии. Ввод 26 ГВт новых мощностей до 2035 года не только закроет внутренние потребности, но и создаст десятки тысяч новых рабочих мест.

Авторы: Рауан Калыбаев, Серик Конырбаев, Канат Махмутов.