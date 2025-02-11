Патриотическая акция к 80-летию Победы прошла в Алматы

В Алматы прошла патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы, передаёт «24KZ».

Школьники и воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» возложили цветы к Вечному огню в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев. Для юных алматинцев организовали экскурсию в музей Воинской славы и встречу с ветеранами. Затем состоялся концерт с участием музыкальных коллективов Министерства обороны.

Как отметила руководитель отдела образования Бостандыкского района Алматы Айгуль Жумабеккызы, к юбилею Победы планируют провести мероприятия международного масштаба. В феврале дали старт реализации Концепции военно-патриотического воспитания молодежи, рассчитанной до 2030 года.

Айгуль Жумабеккызы, руководитель отдела образования Бостандыкского района г. Алматы:

- В этом году мы принимаем активное участие в мегапроекте «80 лет Великой Победы». Это международный проект. Здесь принимают участие многие страны. Мы взяли старт в ноябре. Каждый ученик должен рассказать о своем дедушке или бабушке, которые принимали участие в ВОВ. Это очень большой вклад в воспитание патриотизма и знание истории своей страны.