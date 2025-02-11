Как расширение русла реки Жабай поможет избежать последствий от половодья

В Акмолинской области впервые за последние десятилетия начали расширять русло реки Жабай. Там, в Сандыктауском районе, начали грандиозный проект по укреплению береговой линии и углублению дна водоёма. На его реализацию специальный корпоративный фонд направил свыше четырёх миллиардов тенге. О том, как идёт очистка реки и поможет ли это снизить риск подтоплений, узнавал корреспондент «24KZ».

Река Жабай протекает по территории трёх районов Акмолинской области. Небольшой, на первый взгляд, водоём весной оправдывает своё название бурным нравом и затапливает сразу несколько населённых пунктов, в том числе и село Балкашино. Поэтому, чтобы минимизировать ущерб от половодья, в конце прошлого года местные власти начали очищать берега реки от зарослей и выпрямлять русло. Помимо этого, подрядная организация строит небольшой контррегулятор, чтобы сохранять излишки воды.

Арман Кенжебулатов, руководитель проекта:

- Ширина будет у неё 700 метров, глубина будет у неё 4-5 метров. Общая глубина будет шесть метров, включая дамбу. Задействовано сейчас 35 единиц техники.

Сейчас подрядная организация работает в две смены. Меньше чем за три месяца им удалось очистить побережье от камыша и кустарника. Вместе с этим подрядчики на самых паводкоопасных участках расширили русло Жабая до 30-40 метров. За ходом работ пристально следит и местная общественность. Старожилы надеются, что теперь весной река не будет наносить урон жителям.

Галина Виноградова, жительница с. Балкашино:

- Я родилась здесь, выросла. Поэтому такого я не помню. Это впервые проводятся такие масштабные работы. Поэтому многие люди благодарны и считают, что по завершении этих работ будут спать спокойно.

Валентина Келлер, жительница с. Балкашино:

- Все старались уйти повыше. Дома, естественно, потеряли свою стоимость. И получается так, что каждую весну ждали с ужасом. В 2024 году в октябре начались работы. Мы видим, что эти работы ведутся, конечно, это уверенность вселяет в нас.

Подрядная организация намерена завершить проект до конца года. Это навсегда снимет угрозу подтопления для десятков домов в Балкашино.

Артём Черёмухин, вр. и. о. акима Балкашинского сельского округа:

- Планируется изготовление сметной документации для установки на плотине гидротехнического устройства бетонного, чтобы можно было регулировать уровень воды в реке.

Местные власти обещают благоустроить побережье реки Жабай, поскольку уверены, что строительство гидротехнического сооружения и очистка реки позволит восстановить её экосистему. А это, в свою очередь, позволит в дальнейшем развивать предпринимательство в сфере туризма или досуга населения в летнее время.

Авторы: Аслан Абуталипов, Виктор Полянный.