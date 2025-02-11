Масштабная ярмарка вакансий состоялась в области Абай

Во всех городах и районах области Абай одновременно прошла ярмарка вакансий в рамках «Года рабочих профессий», передаёт «24KZ».

В течение трёх часов желающие найти работу изучали предложения работодателей. В их числе были крупнейшие предприятия региона. Всего в ярмарке приняли участие около 700 жителей области. Большая часть из них отдала предпочтение рабочим специальностям, а также сферам образования и здравоохранения.

Организатор мероприятия Еркебулан Турсын отметил, что такие ярмарки приносят пользу не только соискателям, но и работодателям.

Еркебулан Турсын, директор Центра трудовой мобильности области Абай:

- Сегодня есть дефицит специалистов рабочих профессий. А такие мероприятия дают возможность найти квалифицированного сотрудника. Сегодня 140 учреждений нашей области предложили людям хорошую работу. Сразу 50 человек оставили свои резюме. А если кто-то не успел прийти на ярмарку, то вакансии можно поискать на нашем сайте Enbek.kz.