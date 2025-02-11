Цифровые технологии внедряют в сельское хозяйство в Казахстане

В Казахстане активно внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект в сельское хозяйство. Уже сейчас упростили процесс получения субсидий и учёта земель. Теперь власти хотят объединить все системы в единую платформу, которая позволит полностью контролировать процесс: от производства до продажи сельхозпродукции.

Какие цифровые решения уже применяют в агросекторе и какие планы на будущее, выясняла корреспондент «24KZ».

Сейчас в сельском хозяйстве работают 4 ключевые цифровые системы:

Государственная система субсидирования – для прозрачного распределения господдержки. Единая автоматизированная система управления АПК – анализирует и планирует развитие отрасли. Информационная система кредитования «Ауыл аманаты» – облегчает доступ фермеров к финансированию. Система идентификации сельхозживотных – регистрирует скот и помогает ветеринарам.

То есть сейчас аграрии могут получать субсидии через единую госсистему, отслеживать земельные участки онлайн и регистрировать скот в электронной базе. Хотя ещё недавно всё это делали вручную, на бумаге.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

- После цифровизации процессов регистрация животных и лабораторные исследования значительно ускорились за счёт автоматизации внесения сведений о животных. Это позволяет ветеринарным службам локализовать очаги заболеваний, предотвращая вспышки инфекций на ранней стадии.

В КАЗАХСТАНЕ РАЗРАБОТАЮТ СИСТЕМУ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Теперь запускают ещё одно нововведение – систему прослеживаемости растениеводства. Её начнут внедрять уже в этом году. По словам министра Айдарбека Сапарова, она позволит контролировать посевные площади, урожайность, хранение и экспорт продукции. Кроме того, идёт работа над созданием единой цифровой системы, которая проследит весь путь продукции – от полей и пастбищ до рынков и экспорта.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК:

- Сейчас отслеживание продукции растениеводства происходит только на этапе выдачи сопроводительных документов, что не даёт полной картины. Поэтому мы начали разработку системы, которая позволит контролировать весь путь сельхозпродукции. Это обеспечит прозрачность, безопасность и качество продукции.

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ВНЕДРЯЮТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В сельском хозяйстве начнут использовать и искусственный интеллект. Новые технологии помогут фермерам быстрее получать субсидии, улучшат почву и сократят потери урожая, – уверен вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун. Сейчас разрабатываются три ключевых проекта. Запустят их в ближайшие два года.

Дмитрий Мун, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

- Чат-бот с искусственным интеллектом – он автоматически проверит заявки на субсидии и снизит количество отказов из-за ошибок в документах.

Интеллектуальная система анализа почвы – сократит ручную работу на 80% и повысит точность аграрных рекомендаций до 95%. Дроны с ИИ помогут бороться с вредителями и снизят потери урожая на 25-30%.

О. БЕКТЕНОВ ПОРУЧИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИИ ДЛЯ ТОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЯ И КЛИМАТИЧЕСКИХ РИСКОВ

В свою очередь, Премьер-министр Олжас Бектенов поручил шире применять искусственный интеллект в сельском хозяйстве. Теперь ИИ будет прогнозировать урожай, учитывать климатические риски и оптимизировать полив. Также технологии помогут управлять сельхозтехникой, контролировать использование удобрений и кормов, а ещё отслеживать запасы зерна.

Олжас Бектенов, Премьер-министр РК:

- Цифровизация должна способствовать повышению прозрачности и эффективности мер господдержки. Важно внедрить IT-инструменты в учёте земель сельскохозяйственного назначения. Необходимо, чтобы их оцифровка способствовала рациональному использованию земли и пастбищ, сбалансированному планированию посевных работ. Остаётся актуальной проблема точности статистических данных в сферах животноводства, растениеводства, учёта запасов зерна и продукции в стабилизационных фондах и хранилищах, определения влажности почвы и обеспечения ветеринарной безопасности. Все эти вопросы должны быть решены путём полной цифровизации системы учёта данных.

Также глава Правительства поручил до конца года разработать цифровую карту сельхозземель и до 1 сентября завершить создание системы прослеживаемости растениеводческой продукции. Ещё одно поручение – провести Национальную сельскохозяйственную перепись и полностью оцифровать все данные агросектора. Ожидается, что это сделает систему более прозрачной и эффективной.