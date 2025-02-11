Фестиваль «Город рабочих профессий» в Астане посетят 30 тысяч человек

Казахстан планирует перенять опыт Венгрии и Китая в подготовке специалистов по атомной энергетике, в сфере IT и конструирования дронов. Об этом сообщили представители Министерства просвещения на фестивале «Город рабочих профессий».

Он проходит в столице. Мероприятие торжественно открывает Год рабочих профессий в нашей стране, передаёт корреспондент «24KZ».

Ануар Абдрахманов, корреспондент:

- Форум «Город рабочих профессий» — уникальная площадка, здесь школьники и студенты колледжей могут попробовать себя в роли пилотов самолетов или работников крупного машиностроительного завода и посмотреть, как своими руками собрать кузов нового автомобиля.

Организаторы подошли к задаче весьма креативно. Пространство выставочного центра «Экспо» в эти дни больше напоминает Disneyland. Так, например, можно примерить форму бортпроводника или почувствовать себя машинистом локомотива.

Айнур Садык, студент высшего колледжа «Astana Polytechnic»:

- Я давно мечтала о том, чтобы стать бортпроводником. Не могу описать свои чувства, я словно лечу в небе. Хотелось, чтобы таких мероприятий было больше, где школьники могут прийти и познакомиться с профессиями будущего.

В этом году в рамках Года рабочих профессий по всей стране пройдут мероприятия, задача которых — повысить престиж работников казахстанских промышленных предприятий. Как отметила в своём выступлении вице-премьер Тамара Дюйсенова, сегодня сотни рабочих готовы принимать инновационные решения.

Тамара Дюйсенова, заместитель Премьер-министра РК:

- Всех вас приветствую в нашем «Городе рабочих профессий». Он открыт в рамках Года рабочих профессий, объявленных Главой государства. Мы хотим молодым людям, которые хотят выйти на рынок труда, сказать, что рабочие профессии — это профессионалы, которые сегодня собирают дроны, управляют большими производствами. Это молодые люди, которые готовы и хотят работать на наших новых производствах. Вы познакомитесь с молодыми людьми, которые уже сделали свой выбор, являются призёрами многих научных олимпиад и имеют планы работать в наших крупных компаниях. Желаю, чтобы в этом городе вы смогли выбрать себе профессию.

За пять дней работы фестиваля ожидается, что его посетит больше 30 тысяч школьников. Здесь же их ждут потенциальные работодатели — больше ста компаний, включая крупнейших игроков на рынке в металлургической, горнодобывающей и авиационной сферах.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК:

- Одним из ключевых мероприятий Года рабочих профессий станет интернационализация 10 колледжей страны. Основная цель — повышение их конкурентоспособности на глобальном уровне и приведение образовательных программ в соответствие с международными стандартами. Планируется внедрение опыта Венгрии в подготовке специалистов по атомной энергетике, а также применение опыта Китая в сфере IT и конструирования дронов.

Между тем в ряде отраслей Казахстан испытывает дефицит специалистов. Особенно стране не хватает железнодорожников, электриков и энергетиков. При этом методы подготовки новых кадров не стоят на месте. К примеру, Самир Керимов из политехнического колледжа в столице создал для своих студентов целую мета-вселенную с аватарами. Онлайн-уроки здесь напоминают популярную компьютерную игру.

Самир Керимов, заместитель директора по информационным технологиям «Astana Polytechnic»:

- Я в данном случае являюсь учителем, даю ссылку на этот класс своим ученикам. Они также подключаются со своими цифровыми аватарами, могут смотреть именно то оборудование, которое я для них разместил. Здесь мы можем взаимодействовать с ними голосом, я могу обратиться к каждому ученику лично. А могу вывести на экран демонстрационный учебный фильм, за мной открывается трансляция моего ролика.

На улице металлургов также представлены цифровые решения. В павильоне крупнейшего производителя меди детям показали, как происходит её добыча и переработка.

Айгуль Сыздыкова, директор политехнического колледжа корпорации «Казахмыс»:

- Детей интересовало, как из руды можно получить уже готовую продукцию. У нас есть возможность в лабораторных условиях показать, как дробится металл и получается медь. Надо любить то, что ты делаешь. Второе — находчивые, устойчивые люди все должны быть металлургами.

В течение всего фестиваля гостей ещё ждут семинары, мастер-классы, презентации стартапов, профессиональные тренинги и концерты.

Автор: Ануар Абдрахманов.