Дамба вышла из строя: жители дач вблизи Атырау опасаются наводнения

Дамба, построенная в Атырау для защиты от наводнения, вышла из строя. Теперь жители садовых участков вблизи города опасаются, что весной их дома могут уйти под воду. Как ситуацию прокомментировали местные власти, узнавала корреспондент «24KZ».

Жители дачного массива вблизи атырауского микрорайона «Геолог» жалуются на некачественно построенную дамбу. Её соорудили в прошлом году, чтобы защитить от наводнений. Однако насыпь расположили вблизи жилых домов, и это мешало движению автомобилей. Горожане рассказывают, что после их просьб вал переместили на 20 метров назад, но не укрепили. Теперь они опасаются, что во время паводков талые воды размоют его.

Анаргуль Зулкашова, жительница г. Атырау:

- Мы хотим, чтобы нам сделали дамбу в соответствии со стандартами. В прошлом году одна из компаний передвинула этот вал на 15-20 метров, но не уплотнила его. Если до весны его не укрепят, то нас может затопить. Под угрозой не только наши дачи, но и весь микрорайон. И об этой ситуации руководство города знает.

Сотрудники городского акимата знакомы с этой проблемой. На встрече с населением заведующий сектором городского отдела внутренней политики Бексултан Сатымов заявил, что вопрос решат до марта.

Бексултан Сатымов, заведующий сектором городского отдела внутренней политики:

- Сейчас главная задача — провести трамбовку. Эти работы мы планируем провести в марте. Приведём дамбу в порядок, и она будет соответствовать всем стандартам.

Местные жители жалуются и на отсутствие дорог. Говорят, что весной в окрестностях дач невозможно передвигаться даже на автомобилях — везде лужи и слякоть. Однако в акимате утверждают, что решить эту проблему можно только в том случае, если садоводческое сообщество будет признано частным жилым сектором по закону.

Авторы: Ботакоз Дандыбаева, Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин.