Четыре жилых массива в Таразе так и не подключили к центральному водоснабжению

Проект по подключению жилых массивов к центральному водоснабжению в Таразе так и остался нереализованным. Его должны были провести ещё в прошлом году, но строительство даже не начинали. Жители вынуждены самостоятельно бурить скважины и пользоваться по старинке колонками. Но эта вода для питья не пригодна, говорят они. Все обстоятельства выясняла корреспондент «24KZ».

Анастасия Сулейманова, корреспондент:

- Работы по проведению центрального водопровода в четырёх массивах Тараза должны были начать ещё в феврале прошлого года. На эти цели выделили почти 860 миллионов тенге. Но дело не сдвинулось ни на шаг. Люди продолжают пользоваться некачественной водой из колонок.

Но её сложно назвать питьевой. Поначалу из колонки бежит и вовсе рыжая и грязная жидкость, и только спустя время она становится похожей на воду. В массиве «Акжол» Ердалы Бейсенбиев живёт 17 лет. Говорит, центральный водопровод местные власти обещали провести на протяжении последних 7 лет, но всё так и осталось пустыми обещаниями.

Ердалы Бейсенбиев, житель г. Тараза:

- Воду для питья и приготовления пищи привозим из ближайших микрорайонов, в которых проживают родственники. Вода из колонки ржавая и с песком. Мы используем её только в хозяйственных нуждах. Провести центральный водопровод нам обещают давно. С Балхаша что ли его тянут? Постоянно слышим одни обещания.

Лунара Исмаилова, жительница г. Тараза:

- Из колонки вода идёт с червями, да к тому же грязная. Наши дети часто болеют из-за этого. Нам приходится кипятить и фильтровать воду, чтобы хоть как-то ею пользоваться. Дома установили фильтр.

Центрального водопровода ждут около 10 тысяч жителей массивов «Акжол», «Кайнар», «Мичуринец» и «Родничок». Водную проблему неоднократно поднимал депутат городского маслихата Талгат Дуйсенов.

Талгат Дуйсенов, депутат городского маслихата:

- Я обращался в городской акимат, также были отправлены письма в областной акимат, но мне ответили, что идёт судебный процесс. Просим, чтобы быстрее объявили решение и быстрее начались работы.

Водопровод в жилые массивы должны были провести ещё в прошлом году. Но строительные работы начать так и не успели. После проведения конкурса одна подрядная компания подала в суд на другую. Поэтому проект по водоснабжению приостановили, – пояснил представитель городского отдела ЖКХ Жаркынбек Шогалов.

Жаркынбек Шогалов, и. о. руководителя отдела ЖКХ г. Тараза:

- Оба суда вынесли решение в пользу второй подрядной компании. Выяснилось, что первая компания, а это ТОО «Сауда-сервис», подделала документы об опыте работы и наличии оборудования. Сейчас её представители обратились в Верховный суд. После вынесения решения мы сможем начать строительство водопровода. Управление госзакупок определит либо нового подрядчика, либо разрешит работать ранее выявленному второму победителю.

Если решение Верховного суда вынесут в ближайшее время, то проводить водопровод начнут уже весной, а подключить жилые массивы к центральному водоснабжению планируют до конца года. На сегодня Тараз обеспечен чистой питьевой водой на 95%.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Байдилда.