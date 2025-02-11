Случаев мошенничества стало больше в Жамбылской области, передаёт «24KZ».

Если в 2023 году было зарегистрировано более 180 фактов, то в минувшем году — уже около 250. Как обезопасить себя от различных преступлений, рассказали представители правоохранительных органов на встрече с жителями села Аса. В прошлом году в Жамбылском районе сельчан обманули 24 мошенника. В одном из случаев женщина представлялась бухгалтером крупного торгового центра и принимала от фермеров мясо на продажу. Продукцию она реализовывала на рынке, а вырученные средства тратила на свои нужды. Таким образом, она обманула более 6 человек на 16 миллионов тенге.

Для предотвращения подобных ситуаций сотрудники надзорного органа регулярно проводят встречи с жителями региона и разъясняют их права, – пояснил представитель прокуратуры Жамбылского района Меирлан Садыков.

Меирлан Садыков, прокурор прокуратуры Жамбылского района:

- Основными инструментами совершения мошенничества являются доверчивость граждан и сжатые, так скажем, сроки. Мошенник всегда давит на то, что у вас сейчас нет времени проверить. Если вы сейчас же не переведёте свои денежные средства на указанные счета или номера, вы останетесь без денег. Доверчивые граждане, идя на поводу данных доводов, лишаются своих денежных средств, и чаще всего они не возвращаются.