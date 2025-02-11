Конференция женщин-учёных прошла в Алматы

Конференция по случаю Международного дня женщин и девочек в науке прошла в Алматы, передаёт «24KZ».

В представительстве ООН чествовали женщин-учёных, руководителей крупных компаний, а также студенток, занятых в научных исследованиях. Они представили свои проекты на научной ярмарке. К примеру, авторы проекта «Умная парковка» рассказали о возможностях приложения, которое позволяет водителям быстро найти свободное место для автомобиля.

Также были презентованы проекты в сфере IT, биотехнологии и химии. На конференции обсудили современные исследования в области естественных наук, математики и цифровых технологий.

В завершении конференции участницам вручили благодарственные письма за вклад в науку и образование.