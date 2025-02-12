Энергетики на лыжах добираются до аварийных мест

Энергетики Нуринского района Карагандинской области из-за большого количества снега добираются до аварийных мест на лыжах, сообщает «24KZ». Практически все электрические линии там находятся за пределами населённого пункта – в степях, где бездорожье.

Видео сняли местные жители. Несмотря на сильную метель, рабочие подразделения Карагандинской региональной энергетической компании стараются оперативно прибыть к месту обрыва линий электропередачи. В таких сложных погодных условиях трудятся не только спасатели и полицейские, но и электромонтёры. Ведь зимой аварии на линиях случаются нередко.

Лиана Жамлиханова, корреспондент:

- Чтобы жители Нуринского района не сидели без света долгое время, энергетики на лыжах по степи добираются до самых труднодоступных линий электропередачи. В этом году из-за большого количества снега, когда машины не могут проехать, это единственный способ добраться до места аварии, чтобы восстановить электропровода.

Санжар Еримов, начальник районных электрических сетей:

- Стараемся в кратчайшее время устранить и подать напряжение. Если нет возможности большой технике проехать, вынуждены надевать лыжи, искать повреждения и устранять их. Так как в этом году покров снега очень глубокий, без лыж пройти практически невозможно.

Нередко по пути к месту аварии электромонтёры помогают застрявшим в снегу водителям. Как несколько недель назад Жангельды Искаков и Нурдаулет Каскенов.

Жангельды Искаков, электромонтёр:

- В последние бураны мы пошли на лыжах с подстанции Баршино на отдалённые точки устранять повреждения. Видим затор, машины стоят, создают помеху для проезда. Мы не прошли мимо и помогли водителям.

Нурдаулет Каскенов, электромонтёр:

- Есть очень труднодоступные сети у нас. Тяжело бывает до них добраться, тем более мы же идём с большим грузом, с инструментами.

Общая протяжённость электрических сетей в Нуринском районе – 2743 километра. Именно здесь самые обширные в Карагандинской области участки ответственности энергетиков.

Авторы: Лиана Жамлиханова, Сайран Акамбаев, Сайлау Игликов.