В Астане официально дали старт Году рабочих профессий

В столице официально дали старт Году рабочих профессий, объявленному Главой государства. Отправной точкой стал фестиваль «Город рабочих профессий» в Астане, сообщает «24KZ». Он проводится впервые и выступает площадкой для укрепления связей между будущими специалистами и работодателями.

В церемонии открытия приняла участие заместитель Премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова. Она подчеркнула, что сегодня в стране ведется работа по трансформации системы технического и профессионального образования для повышения потенциала колледжей. Ожидается, что мероприятие посетят больше 30 тысяч школьников.

Ануар Абдрахманов, корреспондент:

- Форум «Город рабочих профессий» – уникальная площадка. Здесь школьники и студенты колледжей могут попробовать себя в роли пилотов самолетов или работников крупного машиностроительного завода и посмотреть, как своими руками собрать кузов нового автомобиля.

Организаторы подошли к задаче весьма креативно. Пространство выставочного центра ЭКСПО в эти дни больше напоминает Диснейленд. Так, например, можно примерить форму бортпроводника или почувствовать себя машинистом локомотива.

Айнур Садык, студент высшего колледжа Astana Polytechnic:

- Я давно мечтала о том, чтобы стать бортпроводником. Не могу описать свои чувства, я словно лечу в небе. Хотелось, чтобы таких мероприятий было больше, где школьники могут прийти и ознакомиться с профессиями будущего.

В этом году в рамках Года рабочих профессий по всей стране пройдут мероприятия, задача которых – повысить престиж работников казахстанских промышленных предприятий. Как отметила в своём выступлении вице-премьер Тамара Дуйсенова, сегодня сотни рабочих готовы принимать инновационные решения.

Тамара Дуйсенова, заместитель Премьер-министра РК:

- Всех вас приветствую в нашем «Городе рабочих профессий». Он открыт в рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства. Мы хотим молодым людям, которые хотят выйти на рынок труда, сказать, что рабочие профессии – это профессионалы, которые сегодня собирают дроны, управляют большими производствами. Это молодые люди, которые готовы и хотят работать на наших новых производствах.

За пять дней работы фестиваля ожидается, что его посетят больше 30 тысяч школьников. Здесь же их ждут потенциальные работодатели – больше 100 компаний, включая крупнейших игроков на рынке в металлургической, горнодобывающей и авиационной сферах. Тамара Дуйсенова особо отметила, что «Город рабочих профессий» – это пространство, где пересекаются интересы работодателей и будущих работников, и молодежь может узнать, в какой отрасли есть спрос.

Тамара Дуйсенова, заместитель Премьер-министра РК:

- Вы познакомитесь с молодыми людьми, которые уже сделали свой выбор и являются призёрами многих научных олимпиад, имеют планы работать в наших крупных компаниях. Желаю, чтобы в этом городе вы смогли выбрать себе профессию, чтобы вы могли найти компанию, где могли бы работать, и друзей.

Между тем в ряде отраслей Казахстан испытывает дефицит специалистов, особенно стране не хватает железнодорожников, электриков и энергетиков. При этом методы подготовки новых кадров не стоят на месте. К примеру, Самир Керимов из политехнического колледжа в столице создал для своих студентов целую метавселенную с аватарами. Онлайн-уроки здесь напоминают популярную компьютерную игру.

Самир Керимов, зам. директора по информационным технологиям Astana Polytechnic:

- Я в данном случае являюсь учителем, даю ссылку на этот класс своим ученикам. Они также подключаются со своими цифровыми аватарами, могут смотреть именно то оборудование, которое я для них разместил. Здесь мы можем взаимодействовать с ними голосом, я могу обратиться к каждому ученику лично, а могу вывести на экран демонстрационный учебный фильм, за мной открывается трансляция моего ролика.

На улице металлургов также представлены цифровые решения. В павильоне крупнейшего производителя меди детям показали, как происходит ее добыча и переработка.

Айгуль Сыздыкова, директор политехнического колледжа корпорации «Казахмыс»:

- Детей интересовало, как из руды можно получить уже готовую продукцию. У нас есть возможность в лабораторных условиях показать, как дробится металл и получается медь. Надо любить то, что ты делаешь. Второе – находчивые, устойчивые люди должны быть металлургами.

Как отметила Тамара Дуйсенова, фестиваль станет площадкой для взаимодействия будущих специалистов, работодателей и организаций технического и профессионального образования. По её словам, уникальный формат позволит посетителям окунуться в особенности различных профессий и попробовать себя в различных отраслях экономики с помощью специальных устройств и интерактивных площадок.

Напомним, в течение всего фестиваля гостей еще ждут семинары, мастер-классы, презентации стартапов, профессиональные тренинги и даже концерты.

Автор: Ануар Абдрахманов.