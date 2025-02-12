В Казахстане стало больше работающих пенсионеров

Работающих пенсионеров в Казахстане стало на 45% больше за последние два года, передает «24KZ» со ссылкой на Ranking.kz.

На сентябрь 2024-го в экономике было занято 298,5 тысяч человек старше трудоспособного возраста, что почти на 93 тысячи больше, чем в 2022 году. 119 тысяч таких граждан работали в сельском хозяйстве. Пятая часть была занята в торговле, и чуть больше 16% – в образовании и здравоохранении.

Как показала статистика, количество трудящихся пенсионеров в Казахстане увеличилось во всех секторах экономики. Разница только в динамике. Так, в строительстве, госуправлении и финсекторе число пенсионеров стало в три раза больше, а в транспортной и логистической сферах, также в торговле и социальных отраслях – в два раза.

Самая многочисленная группа работающих пенсионеров – те, кто только вышел на пенсию и ещё не достиг 65 лет, а меньше всего тех, кому более 85 лет.