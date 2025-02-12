Сколько заплатят казахстанским миротворцам за участие в миссии ООН

Почти по 1500 долларов США ежемесячно будут получать казахстанские миротворцы за участие в миссии ООН на Голанских высотах, сообщает «24KZ».

Порядок возмещения компенсации прописан в соответствующем меморандуме. Документ ратифицировали депутаты Мажилиса и направили его в Сенат.

Деньги поступят на счет Минфина, после их перечислят в Министерство обороны. Выплатить средства международная организация должна до полного завершения участия наших военнослужащих в миссии.

В соглашении прописаны и механизмы расчета по другим расходам Казахстана. Речь об оборудовании и затратах на транспортировку. Если представители нашего контингента совершат правонарушения, то отвечать они будут по казахстанским законам.

Шайх-Хасан Жазыкбаев, заместитель министра обороны РК:

- 1448 долларов ежемесячно. Кроме того, каждый месяц им выделяют по 40 долларов на карманные расходы. По завершении года 345 долларов в качестве отпускных. Также от нашей страны они получают ежемесячно зарплату. Им положено санаторно-курортное лечение. А месяц нахождения на службе засчитывается как за 1,5 месяца.