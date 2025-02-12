Работников столовой наказали за отравление школьников в Мангистау

Суд Мунайлинского района Мангистауской области привлек к ответственности четырех работниц школьной столовой, сообщает «24KZ».

Их признали виновными в массовом отравлении детей в сентябре прошлого года. Тогда пострадали 460 учеников.

Бактериологическое исследование выявило у сотрудниц стафилококк. Работодателю они предоставили поддельные медицинские книжки.

Ерсин Казиев, администратор Мунайлинского районного суда:

- Согласно материалам дела, медицинские документы оказались поддельными. Мунайлинский районный суд одной из подсудимых назначил штраф – свыше 147 тысяч тенге, остальные заплатили по 74 тысячи тенге. Приговор суда вступил в силу. Штраф уже оплачен.