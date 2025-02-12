В Уральске возводят защитные дамбы

Противопаводковые работы продолжаются в Уральске, сообщает «24KZ». Чтобы защитить город от большой воды, на девяти уязвимых участках строят насыпные дамбы. Расположены они в основном на берегу рек Жайык и Чаган. Также построили 35 км арычной системы.

Район Курени – самая старая часть города. В частном секторе насчитывается свыше 500 жилых домов. Здесь укрепляют дамбу протяжённостью 2,5 км.

Михаил Черноусов, начальник участка:

- Здесь пойменная часть именно Курени, Ханская роща. По окончании перейдём на русловую, там будем укрепление делать. Постараемся сделать до подъёма воды. Здесь 100% глина идёт с карьера. Послойная утрамбовка через 30 см. Высота на отметке 3-4 метра по уровню Балтийского моря.

Более километра защитных сооружений построили в одном из микрорайонов посёлка Зачаганск. Сейчас здесь укладывают дополнительный слой грунта для поднятия дамбы до 2,5 метров.

Асылжан Хайруллин, заместитель акима п. Зачаганск:

- Сейчас мы находимся в районе Анискиного озера. Укрепляем дамбу. Её длина – 450 метров. Работы подрядчик начал в декабре прошлого года. Планирует завершить в начале марта.

Такой же фронт работ проводят в районе областной больницы. Чтобы достроить защитное сооружение, власти города планируют снести несколько объектов гаражного кооператива.

Азамат Халелов, заместитель акима г. Уральска:

- Последний ряд гаражей препятствует строительству. Поэтому началось изъятие государством. В целом всем собственникам будет выплачиваться по оценочной стоимости их имущество и возвращаться в пользу государства. В принципе, это нормальная процедура именно в момент ЧС.

В областном центре защитные сооружения строят ещё на 6 участках. Работы обещают завершить в марте.

Авторы: Альбина Кумаргалиева, Болат Жарылгасов, Эльдар Аюпов.