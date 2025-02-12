Возврат активов: ЦОССУ построят в Абайской области за 2,6 млрд тенге

Центр оказания специальных социальных услуг построят в Семее за счет возврата в страну незаконно выведенных активов. Правительством выделено 2 млрд 600 млн тенге, сообщает «24KZ».

В работе еще 13 социальных объектов. В их числе школы в Атырауской области, в Жетысу, в Улытау, музыкальная – в Туркестанской, спортивные комплексы в Акмолинской и Алматинской областях, больница в Риддере, общежитие в Шымкенте и два детсада в Актобе и Петропавловске.

На строительство объектов из Специального государственного фонда направили около 59,5 млрд тенге. Эта работа продолжается.

Толеухан Нурмагамбетов, ветеран труда:

- Будет обеспечена доступность, медицинская реабилитация, проживание, производственных работ. Самое главное, будет обеспечено высокое качество медицинских услуг. Услуг востребованных именно населением Абайской области.