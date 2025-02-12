Помощь людям с инвалидностью при ЧС обсудили в Совете по инклюзии

Около 2 тысяч нарушений пожарной безопасности выявило в прошлом году МЧС при проверке объектов высокой степени риска, сообщает «24KZ».

К ним относятся дома престарелых, хосписы, психоневрологические центры. В списке около 500 учреждений. За год на таких объектах произошло 13 пожаров, погибли три человека.

В то же время в стране действуют два национальных стандарта, регламентирующих эвакуацию людей с инвалидностью при ЧС. Специальные методички, памятки, программы – не самый эффективный метод помощи людям с ограниченными возможностями в экстренных ситуациях, считают в Совете по инклюзии при Сенате.

Общественные организации предлагают внести поправки в строительные нормы и правила. То есть уже при возведении зданий необходимо создать условия для лиц с особыми потребностями. Такие же требования нужно включить в дорожные карты развития городов и стандарты безопасности. Среди рекомендаций к госорганам – создать базы данных всех лиц с инвалидностью, обучить их алгоритму действий при ЧС, интегрировать цифровые платформы ответственных ведомств.

Ляззат Калтаева, председатель Совета по инклюзии при Сенате Парламента РК:

- Очень важно не только вопросы спасения, но и вопросы того, как после перемещения, размещения во временных местах нахождения оказываются люди с инвалидностью. Насколько эти условия им доступны, насколько они оказываются в равных возможностях, равных условиях с другими людьми. Вопросы медицинского обслуживания, например, люди с диализом, люди, которые, допустим, потеряли инвалидную коляску по время спасения или ЧС. Как государство готово на беспрерывной основе оказывать эти услуги? Эти вопросы нужно решать.