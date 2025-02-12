Предстоящую налоговую реформу разъяснили бизнесменам Алматы

Применить дифференцированный подход к различным субъектам бизнеса в ходе реализации налоговой реформы просят Правительство предприниматели Алматы. В частности, нулевую ставку НДС они предлагают сохранить в сфере выездного и внутреннего туризма, передает «24KZ».

Речь идет о таких поставщиках услуг, как транспортные компании, кафе, глэмпинги и базы отдыха. Предстоящие изменения обсуждали в Алматы в ходе встречи бизнес-сообщества города с участниками рабочей группы Правительства. Ее возглавляет заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин. В своем выступлении он отметил, что повышение НДС и его дифференциация со снижением в некоторых секторах позволит уменьшить зависимость бюджета от нефтяного сектора. По итогам встречи вице-министр нацэкономики Азамат Амрин заверил предпринимателей, что все предложения детально рассмотрят.

Азамат Амрин, вице-министр национальной экономики РК:

– После всех этих предложений расчеты у нас сейчас есть, после расчетов будет какое-то решение окончательное приниматься. Особенно по дифференцированной ставке, потому что это основной вопрос. Мы сейчас предложили нулевую ставку для сельского хозяйства и 10% для медицины, для фармацевтики. Вся реформа направлена на снижение теневой экономики. Это один из ключевых моментов, который мы хотим сделать.