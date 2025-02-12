С опустыниванием с помощью саксаула борются в Мангистау

Высадить почти 250 тысяч деревьев саксаула и можжевельника в течение двух лет планируют в Мангистау. Саженцы поэтапно укоренят вблизи трёх сел Мангистауского района - Жарма, Сазды и Саускан почти на 74 гектарах земли, передает «24KZ».

Деревья станут природным барьером для блуждающих песков и предотвратят опустынивание населенных пунктов, что повысит плодородие земель. Это второй этап масштабного проекта. Первый стартовал три года назад. Тогда специалисты высадили больше 200 тысяч деревьев. Практически все они прижились.

Хайдар Тулеушов, заместитель руководителя областного управления регулирования природопользования:

- Работы по остановке блуждающих песков, начатые в селе Сенек, продолжились в селах Уштаган, Тущикудук и Шебир. Наша задача - остановить песок путем выращивания саксаула. В селах Мангистауского района разработан 6-летний проект по защите от песков на площади 134 гектара. Первый этап получился удачно. В целом работы охватят 10 сел региона.