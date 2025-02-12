Поправки в Налоговом кодексе обсуждают в области Улытау

В области Улытау обсуждают поправки в Налоговом кодексе. Предприниматели региона опасаются, что изменения усилят нагрузку на малый бизнес и могут привести к повышению конечной стоимости товаров и услуг, передает «24KZ».

Своё мнение представители бизнес-сообщества региона высказали на встрече с вице-министром финансов Дауреном Темирбековым. Она состоялась в Жезказгане. Цель – обсудить с предпринимателями инициативы Правительства. Вице-министр отметил важность открытого диалога для принятия конечного решения.

Даурен Темирбеков, вице-министр финансов РК:

– Сейчас идёт обсуждение предлагаемых поправок в Налоговый кодекс. Представители бизнеса региона высказали свою точку зрения. Они предлагают вводить изменения поэтапно, не снижать порог постановки на учет по НДС. Все их доводы приняли к сведению. В то же время необходимо понимать, что реформа нужна.

Гульмира Каженова, директор Палаты предпринимателей области Улытау:

– Большая часть нашего малого бизнеса переживают, что их доходы попадут под порог 15 млн. Оказывается, здесь они могут оставаться на специальном налоговом режиме. Тогда 15 миллионный порог их не коснётся. Поэтому предстоит впереди большая разъяснительная работа.