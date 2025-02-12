Семена экзотического древесного растения посеяли студенты Актау

Студенты Актау посеяли семена экзотического древесного растения. В теплице государственного университета теперь выращивают лекарственное дерево Сафору японскую, передает «24KZ».

Сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада рассказали студентам о его полезных свойствах. После инструктажа по посадке молодые экологи и биологи на деле применили новые знания. Мероприятие «Посади свое дерево» прошло в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан». Как только саженцы приживутся, их высадят на территории университета.

Акжунис Иманбаева, генеральный директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада:

– Мы в прошлом году получили патент на полезную модель по ускоренному методу выращивания древесных растений. С ноября мы собираем семена своих древесных растений. В условиях теплицы выращиваем и до мая он находится в теплице. Дальше он выходит на открытый грунт. Он набирает до августа метр высоту.

Асыл Нурбердиева, студентка:

– Мало дерево посадить, нужно еще обеспечить его полив и уход. Этим я буду заниматься в свободное от учебы время. Я посвятила посадку своего дерева Казахстану. Хочу, чтобы мой родной город был зеленым оазисом.