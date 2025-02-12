О новых правилах регистрации мобильных устройств рассказали в МЦРИАП

Больше 3,5 млн мобильных телефонов в Казахстане являются поддельными, но блокировать их не будут. Развеять опасения граждан сегодня поспешили в Министерстве цифровизации, передает «24KZ».

24 марта в республике заработают новые правила регистрации. Они не коснутся устройств, уже ввезенных в страну. Теперь сотовые операторы смогут проверять подлинность их IMEI-кодов и узнавать, не числятся ли они в международной базе украденных телефонов.

Диас Толегенов, руководитель управления развития проектов и мониторинга беспроводной связи Комитета МЦРИАП РК:

– При подключении телефона, при его активации будет проводиться верификация, то есть в плане того, что прошел ли он таможенную очистку. Второе, будет проводиться сверка с международными базами GSM, где будет проверяться, является ли телефон контрафактным, в плане того, что украден он или является дубликатом. Это касается юридических лиц. В системе мы видим, что около 3,5 млн устройств являются копиями, дубликатами телефонов. Но, несмотря на это, как я сказал ранее, они будут внесены в белый список. Они уже работают, активны, но являются не оригиналами. В любом случае они будут внесены в белый список, поэтому абонентам не стоит переживать.