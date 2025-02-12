Мобильный утилизатор пластика и целлюлозы может появиться в Алматы

Алматинский экохаб открыли в июне. С тех пор его посетили несколько тысяч горожан. Здесь постоянно проводят экскурсии и мастер-классы. Организация работает в рамках Eco Network и стала привлекательной благодаря креативным идеям и технологиям по переработке бытовых отходов из пластика, стекла и целлюлозы, передает «24KZ».

Теперь автор проекта Евгений Мухамеджанов предлагает разместить оборудование на шасси грузовика. Предполагается, что он будет курсировать по городу, а сотрудники экохаба будут показывать местным жителям, как правильно обращаться с некоторыми видами мусора.

Евгений Мухамеджанов, основатель проекта Eco Network:

– Приезжаешь, откидываешь аппарель, оттуда вывозишь свое оборудование. Можешь приехать в ЖК, в школу, в университет и сделать маленький праздник экологический. У тебя внутри есть все оборудования, ты можешь это делать, прекрасно организовать. Мы очень надеемся, что у нас либо у самих хватит денег, либо спонсоры найдутся. Мы стараемся самостоятельно вытаскивать такие проекты, но не всегда это получается.

Экспозиция алматинского экохаба состоит из довольно любопытных экземпляров. Это различные предметы, которые используются в быту, сувениры и даже украшения. Сделаны они в основном из вторичного сырья. К примеру, крышки от пластиковых бутылок измельчают в специальном шредере с приводом от велосипеда, а затем переплавляют. Далее нагретому жидкому пластику придается нужная форма с помощью инжекционного аппарата. Заведующий производством экохаба Мурат Аманжолов утверждает, что на весь процесс уходит всего несколько минут.

Мурат Аманжолов, заведующий производством алматинского экохаба:

– Мы приезжаем, подключаемся, готовим сырье. Если, допустим, какое-то мероприятие, где люди хотят собственными руками переработать сырье, пластик, мы можем показать ему во что это сырье превращается. Тот же самый пластик, который мог бы лежать на земле и засорять экологию, мы ему даем вторую жизнь.

Подобные мобильные мини-заводы работают в некоторых европейских странах по инициативе экологических организаций. Несколько лет назад подобный проект в коммерческих целях пыталась запустить в Караганде одна из частных компаний. Однако он был закрыт из-за недостатка финансирования.

Евгений Мухамеджанов, основатель проекта Eco Network:

– Невозможно говорить про экологию. Ее надо делать. В экологии надо участвовать, это формирование всей культуры. Потому что культурный человек не сломает дерево, не будет бить окна, мусор разбрасывать. Т.е. это забота о нашем будущем.

Евгений Мухамеджанов предлагает несколько другой подход. Речь идет о том, что можно назвать экологическим ликбезом. Экоактивист надеется, что инициатива будет поддержана не только в Алматы, но и во всех крупных городах страны.

Авторы: Григорий Беденко, Абен Нарынбаев