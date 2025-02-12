Подготовку кадров для АПК обсудили на фестивале «Город рабочих профессий»

Вопросы подготовки кадров для сельского хозяйства обсудили на фестивале «Город рабочих профессий». Мероприятие проходит в столице и продлится в течение пяти дней, передает «24KZ».

Участники проанализировали современные тенденции в отрасли и поговорили о роли современных технологий. Эксперты считают, что в стране необходимо ускоренно провести индустриализацию аграрного производства. Для этого нужно технически оснастить сельхозсферу инновационными разработками.

К слову, в республике насчитывается больше 300 тыс. производителей. Они обеспечивают работой свыше миллиона человек.