Столичные школьники представили решения в борьбе с лудоманией и вейпами

Столичные школьники защитили свои проекты в рамках единой воспитательной программы «Біртұтас тәрбие». Их представили депутатам, сотрудникам Министерства просвещения и членам Национального курултая. Это разработки о влиянии азартных игр и вейпов на подростков, передает «24KZ».

Обычно взрослые учат детей, но сегодня всё наоборот. Школьники объясняли политикам, почему вейпы уже можно назвать эпидемией и как азартные игры затягивают даже подростков.

Задача кажется простой: следить за движениями и сделать правильный выбор. Но чем больше раундов проходит, тем сильнее азарт. А теперь представьте, что на кону не просто шоколадка, а настоящие деньги. Именно так, по мнению школьников, начинается путь к азартным играм.

Бекарыс Нурхан, ученик 7 класса:

– Своим проектом мы хотим показать, что жажда легких денег может лишить вас будущего. Мы не советуем верить подобным играм и сайтам. Поэтому решили продемонстрировать это с помощью игры в стаканчики.

Вейпы – еще одна актуальная проблема среди подростков. Ученик 7 класса Токтар Ильяс представил свой проект по решению этой проблемы. Он для этого изучил состав электронного испарителя и рассказал о его вредных свойствах.

Токтар Ильяс, ученик 7 класса:

– Вейп распространён среди школьников, они часто его курят. Он опасен тем, что содержит химические вещества и масло. Масло остаётся в лёгких и не уходит. Это вызывает рак. Можно запретить вейп, но это сильно так не действует, до сих пор есть те, которые курят, можно ужесточить наказание.

Подростки не просто указали на проблемы, но и предложили решения. Кто-то считает, что нужно усилить контроль за продажей вейпов, а кто-то предложил снимать ролики о людях, пострадавших от азартных игр.

Ержан Аубакиров, первый вице-президент МОФ «Білім-Инновация»:

– Некоторые проекты можно рассматривать с теоретической точки зрения, другие имеют практическое значение. Подростки видят проблему иначе. Поэтому их предложения ценны. Благодаря таким мероприятиям мы сможем уберечь наших детей от вредных привычек.

О болезнях современного общества говорил Глава государства на третьем заседании Национального курултая. Именно тогда он поручил Правительству принять комплексный план по борьбе с лудоманией.

Азаматхан Амиртаев, член Национального курултая при Президенте РК:

– Это важно, потому что насколько реализуется политика Президента именно в воспитании молодёжи. Это для нас важно. Сейчас мы видим, как они восприняли, как они хотят содействовать в реализации данных задач. Например, они как проект нарисовали, как бороться с вандализмом, показывают, как это происходит в картинке. То есть они это рисуют, объясняют.

В планах у организаторов провести подобные мероприятия во всех школах Казахстана. Защита проектов показала, что современные подростки не просто наблюдают за проблемами, а ищут выход.

Авторы: Нурсая Эльбрусова, Канат Махмутов